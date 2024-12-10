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Происшествия 10 декабря 2024 15:18

Владелицу частного детсада в Татарстане арестовали по делу о присвоении субсидий на 5 млн

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Уголовное дело в отношении владелицы частного детского сада в Актаныше направлено в суд. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Следствие считает, что с 2019 по 2024 годы предпринимательница предоставляла в Минобразования и науки ложные данные о количестве воспитанников дошкольного учреждения. На их основании женщина незаконно получила из бюджета субсидии на общую сумму более 5,3 млн рублей. Деньги якобы предназначались для оплаты труда сотрудников, приобретение учебников, игрушек и т.д.

Противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В настоящее время предпринимательница находится под арестом.

#Мошенничество
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