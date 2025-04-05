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Происшествия 5 апреля 2025 15:29

Владелица Mercedes из Казани получила штраф за стоянку посреди дороги

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Сегодня жители одного из жилых комплексов Казани обратились в Госавтоинспекцию с сообщением о брошенном автомобиле Mercedes, который мешал движению на местной дороге.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС, установивший личность владельца автомобиля — это была 36-летняя местная жительница.

В отношении автоледи был составлен административный протокол за нарушение правил стоянки транспортного средства, создавшее помеху для движения других автомобилей. Свою вину женщина признала.

#госавтоинспекция
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