Владелец здания, с которого снег на упал на ребенка, может предстать перед судом в РТ

В Зеленодольске мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее мы публиковали запись, как на ребенка и двоих взрослых с крыши дома обрушился огромный пласт снега. Мужчины не пострадали, а вот ребенка им пришлось откапывать. Было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 57-летний житель Зеленодольска, являясь эксплуатантом нежилого здания, в котором располагался непродовольственный магазин по улице Энгельса, не принял мер по его безопасной эксплуатации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.