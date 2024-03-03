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Владелец здания, с которого снег на упал на ребенка, может предстать перед судом в РТ
В Зеленодольске мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее мы публиковали запись, как на ребенка и двоих взрослых с крыши дома обрушился огромный пласт снега. Мужчины не пострадали, а вот ребенка им пришлось откапывать. Было возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 57-летний житель Зеленодольска, являясь эксплуатантом нежилого здания, в котором располагался непродовольственный магазин по улице Энгельса, не принял мер по его безопасной эксплуатации.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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