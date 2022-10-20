Владелец Zara и Bershka ведет переговоры по продаже бизнеса в России ливанской компании

Крупнейший ретейлер одежды и обуви Inditex ведет переговоры по продаже своих магазинов в России ливанской группе Azadea. Информация об этом появилась в газете Cronica Global, передает РИА Новости.

У ливанской компании уже есть франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре. Отмечается, что она уже начала собирать команду в Дубае, которая будет полностью посвящена проекту.

Согласно Modaes, ведущей газете экономической информации о модном бизнесе в Испании, до начала спецоперации на Украине Россия была крупнейшим международным рынком для Inditex. В конце 2021 года в стране работало около 515 магазинов, генерировавшие 6% от общего оборота ретейлера.

В России Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Деятельность была приостановлена в начале марта из-за невозможности «обеспечить непрерывность осуществления операций». Гендиректор Оскар Гарсиа Масейрас отмечал, что компания надеется вернуться в Россию, «как только это станет возможным».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.