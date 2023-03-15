Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице

Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля — местный предприниматель Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрыв прогремел накануне вечером в районе рынка на улице Кирова. Мощность самодельного взрывного устройства, по словам чиновника, соответствовала примерно одному килограмму тротила.

По информации Рогова, в результате взрыва помимо Ткача пострадали женщина и ребенок. Их тоже госпитализировали, об их нынешнем состоянии пока ничего не сообщается.

Член Главного совета администрации Запорожской области также уточнил, что погибшему бизнесмену принадлежала одна из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя. Украинские власти «сливали данные Ткача в публичный доступ, называя его предателем за сотрудничество с Россией», добавил Рогов.