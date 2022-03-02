Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл будущее клуба на фоне финансовых потерь

Вице-президент компании «Лукойл», а также владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал будущее московского клуба на фоне финансовых потерь.

По словам миллиардера, несмотря на большие сложности, он не собирается приостанавливать финансирование клуба.

«Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — цитирует Леонида Федуна «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что владелец красно-белых на фоне обвала акций «Лукойла» потерял до 80% своего состояния.