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Спорт
2 марта 2022  13:02
Дамир Садриев

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл будущее клуба на фоне финансовых потерь

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Вице-президент компании «Лукойл», а также владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал будущее московского клуба на фоне финансовых потерь. 

По словам миллиардера, несмотря на большие сложности, он не собирается приостанавливать финансирование клуба.

«Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — цитирует Леонида Федуна «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что владелец красно-белых на фоне обвала акций «Лукойла» потерял до 80% своего состояния.

#фк спартак #Футбол
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