Владелец иномарки отсудил у исполкома Челнов полмиллиона за ДТП из-за ямы на дороге

В Челнах владелец автомобиля Mercedes-Benz обратился в суд с иском к местному исполкому, а также к Предприятию автомобильных дорог. Поводом для заявления стало ДТП, произошедшее на проспекте Мира. Водитель попал в аварию из-за выбоины на дороге.

Автовладелец потребовал компенсацию за ремонт в размере свыше 470 тыс. рублей, а также компенсацию морального ущерба в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, он попросил выплатить ему 62 тыс. рублей за расходы на авто, которое он арендовал, пока его машина была в ремонте. За расходы по оплате услуг эксперта истец запросил 10 тыс. рублей.

Горсуд Челнов рассмотрел исковое заявление и счел, что ответственность лежит только на исполкоме, так как именно орган местного самоуправления обязан содержать дороги в надлежащем состоянии.

Суд удовлетворил иск частично, постановив выплатить истцу сумму, потраченную на ремонт авто в размере свыше 473 тыс. рублей, а также компенсировать расходы на экспертизу (10 тыс. рублей), услуги юриста (20 тыс. рублей) и расходы по оплате госпошлины (более 14 тыс. рублей). Требования компенсации морального вреда и расходов на аренду автомобиля не удовлетворены.

Представитель ответчика подал апелляционную жалобу, уточняет пресс-служба горсуда Набережных Челнов.