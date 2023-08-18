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Экономика 18 августа 2023 11:34

«Ъ»: Владелец брендов виски Jameson и Chivas Regal уходит из России

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Французский концерн Pernod Ricard объявил о планах закрыть представительство в России. Компании принадлежат такие бренды, как виски Jameson и Chivas Regal, а также коньяк «Арарат», сообщает «Коммерсантъ».

Как уточнил руководитель российского офиса концерна Игнатий Аракелян, запущены процедуры остановки операционной деятельности. Другие планы у компании отсутствуют.

Помимо названных, алкогольному концерну принадлежат марки текилы Olmeca, рома Havana Club, водки Absolut и другие.

С ужесточением антироссийских санкций в марте 2022 года компания прекратила ввоз алкоголя в Россию.

#алкоголь
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