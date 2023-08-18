«Ъ»: Владелец брендов виски Jameson и Chivas Regal уходит из России

Французский концерн Pernod Ricard объявил о планах закрыть представительство в России. Компании принадлежат такие бренды, как виски Jameson и Chivas Regal, а также коньяк «Арарат», сообщает «Коммерсантъ».

Как уточнил руководитель российского офиса концерна Игнатий Аракелян, запущены процедуры остановки операционной деятельности. Другие планы у компании отсутствуют.

Помимо названных, алкогольному концерну принадлежат марки текилы Olmeca, рома Havana Club, водки Absolut и другие.

С ужесточением антироссийских санкций в марте 2022 года компания прекратила ввоз алкоголя в Россию.