Владелец автомойки из Татарстана оштрафован за загрязнение почвы нефтепродуктами

Экологи выписали штраф владельцу автомойки из Татарстана за загрязнение почвы нефтепродуктами и химическими реагентами. Нарушителя удалось обнаружить благодаря видео, которое снял неравнодушный местный житель, рассказали в пресс-службе Минэкологии Татарстана

«К экологам поступило видео от жителя Набережных Челнов. Он зафиксировал на камеру телефон, как с автомойки по адресу: Мензелинский тракт, 7а сбрасываются грязные стоки на землю», — отметили в природоохранном ведомстве.

Экологи совместно с сотрудниками лаборатории оперативно выехали на место. Факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился. Общая площадь загрязнения составила 35 кв. метров.

Были взяты пробы почвы, в которых обнаружены превышения железа в 1,4 раза, хлорид-ионов — в 5,8 раза, нитрит-ионов — в 1,5 раза, анионных поверхностно-активных веществ — в 7,6 раза, нефтепродуктов — в 1,8 раза. Специалисты считают, что в сточных водах содержатся моющие средства. Нарушителю выписан штраф в размере 138 тыс. рублей.