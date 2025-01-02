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Владельцы «Пушкинских карт» могут сводить родителей в музеи со скидкой
До 12 января в России проводится новогодняя акция для владельцев «Пушкинских карт». При посещении учреждений культуры они могут приобрести для родителей билеты с 10-процентной скидкой, сообщили в официальном телеграм-канале «Национальные проекты России».
Участие в акции принимают свыше 1 тысячи театров, музеев и центров культуры, в том числе музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в Татарстане. В ряде организаций проводятся специальные программы для посетителей с семьями.
Участниками программы «Пушкинская карта» являются молодые люди в возрасте 14 — 22 лет. Программа запущена в 2021 году в рамках национального проекта «Культура».
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