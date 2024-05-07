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Владельцы «Макфы» предлагают обратно выкупить компанию после конфискации
Владельцы АО «Макфа» предлагают обратный выкуп ценных бумай своей компании, заявил адвокат Игорь Трунов, чьи слова приводит РБК.
Как сказал защитник, в рамках мирового соглашения «нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление». В итоге каждый год будут отправлять 1 млрд рублей на благотворительные цели, которые связаны со спецоперацией, объяснил спикер.
В качестве третьего лица хотят привлечь Росимущество.
По словам адвоката, переход предприятия под управление государства может привести к остановке производства из-за санкций и проблем с обслуживанием иностранного оборудования. Такие последствия, в свою очередь, рискуют вызвать дефицит хлебобулочных изделий в регионе. К слову, на предприятии трудятся 6 тыс. человек.
Предложение о мировом соглашении направлено в Росимущество и Генпрокуратуру.
Окончательное решение примут в Москве. Сейчас оттуда ждут ответ, продолжил Трунов. Согласно предлагаемому мировому соглашению, будет компромисс: учтут интересы как государства, так и бизнеса, а также обеспечиться продовольственная безопасность и социальная стабильность в регионе.
«Такие прецеденты уже имеются в стране. Говорить о деньгах пока преждевременно, мы не знаем, какое решение примет государство. Если государство захочет 50%, то это будет одна сумма, а если 10%, то другая», — резюмировал адвокат.
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