Владельцы лодок, не подлежащих регистрации, с 1 сентября обязаны иметь при себе паспорт

С 1 сентября в России вступил в силу новый закон, согласно которому владельцы маломерных судов, которые не подлежат регистрации, обязаны иметь при себе удостоверение личности. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Регина Гаязова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В случае если у водителя нет при себе прав на управление маломерным судном или он передал управление судном человеку без прав, то выписывается штраф – всего 100 рублей, однако судно при этом арестовывается и транспортируется на спецстоянку. Новый закон, вступивший в силу 1 сентября, гласит: лица, управляющие маломерными судами, должны иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет. В случае если судно не подлежит регистрации, то управляющий им должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность», – рассказала она.