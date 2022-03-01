Владельцы лодок и катеров в Татарстане смогут получать электронные судовые билеты

Владельцы лодок и катеров в Татарстане теперь смогут получать электронные судовые билеты. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Кроме того, подать заявление на регистрацию маломерного судна его владелец может через сайт Госуслуг или обратиться напрямую в отделение ГИМС. Это удобно тем, кто, например, находится в другом городе.

«Это важный момент новых правил. Регистрация теперь не связана ни с базированием судна, ни с регистрацией самого владельца. ГИМС использует единую электронную базу, и это позволяет независимо от локации заниматься документооборотом и вносить изменения. Другими словами, живя в Казани и имея лодку в Нижнекамске, можно проводить регистрационные действия по ней, находясь в командировке в Санкт-Петербурге», – отметил Венедиктов.

Подать заявление на регистрацию судна нужно в течение одного месяца с момента покупки, приложив к нему все необходимые документы и заплатив госпошлину в размере 1600 рублей.