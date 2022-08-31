Владельцы личных подсобных хозяйств смогут получить доступ к льготным кредитам

В России собираются расширить эксперимент по поддержке личных подсобных хозяйств. В число лиц, которым выдаются льготные кредиты на производство сельхозпродукции, включат владельцев ЛПХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Для получения льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов владельцам личным подсобных хозяйств необходимо будет иметь статус самозанятых и применять специальный налоговый режим на профессиональный доход.

«Наша задача — из мелких частных хозяйств вырастить средние. Уже сегодня, по данным Минсельхоза России, ЛПХ по отдельным видам овощей обеспечивают до 50% объемов производства по стране», — пояснила Абрамченко.

По мнению вице-премьера, новая мера поддержки позволит вовлечь произведенную гражданами продукцию в производственные цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В пресс-службе вице-премьера напомнили, что с этого года в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия внесены изменения, которые открыли доступ к господдержке владельцам личных подсобных хозяйств, зарегистрированным в качестве самозанятых.