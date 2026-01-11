Владельцы квартир без счетчиков будут платить за холодную воду в два раза больше

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владельцы квартир, которые не устанавливают, не меняют или не проводят поверку счетчиков, будут платить в два раза больше за холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Вступили в силу поправки, удваивающие финансовую ответственность за отсутствие индивидуальных приборов учета.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25 ноября 2025 года № 1871, изменились правила расчета платы за холодное водоснабжение: коэффициент для квартир без счетчиков повышен с 1,5 до 3. Ранее собственник платил в полтора раза больше, чем сосед с прибором учета, теперь – в три раза больше.

В Казани это выглядит так: владельцы квартир с ваннами и газовыми колонками будут платить за кубометр холодной воды 928,9 рублей на человека вместо 464,5 рублей. В домах с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованных душами, тариф увеличится с 348,9 до 698,7 рублей за кубометр на человека.

В многоэтажках выше 12 этажей с централизованной системой горячего водоснабжения и повышенными требованиями к благоустройству новый тариф составит 765,2 рубля на человека (ранее 382,6 рубля). При этом если в квартире прописаны пять человек, сумма увеличивается пропорционально.

Повышенный коэффициент не распространяется на жильцов, у которых установка счетчика технически невозможна. Жилинспекция напоминает: чтобы избежать тройных платежей, необходимо установить или поверить прибор учета.