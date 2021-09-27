Владельцы компьютеров жалуются на сбои из-за обновления Windows 10

Новое обновление Windows 10 привело к сбоям в работе компьютеров. Как рассказали в WindowsLatest, апдейт был обязательным для установки.

После него владельцы компьютеров стали отмечать ряд сбоев: у некоторых прекратили работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, у других начали зависать программы либо вылетать приложения.

Как сообщает РИА Новости, в Microsoft подтвердили наличие проблем и начали работу над исправлением обнаруженных ошибок. Таким образом, в скором времени все компьютеры с Windows 10 вновь ожидает обновление.

Кроме того, компания сообщила, что старт Windows 11 запланирован на 5 октября.