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Ру Тат
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27 сентября 2021  18:18

Владельцы компьютеров жалуются на сбои из-за обновления Windows 10

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Новое обновление Windows 10 привело к сбоям в работе компьютеров. Как рассказали в WindowsLatest, апдейт был обязательным для установки.

После него владельцы компьютеров стали отмечать ряд сбоев: у некоторых прекратили работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, у других начали зависать программы либо вылетать приложения.

Как сообщает РИА Новости, в Microsoft подтвердили наличие проблем и начали работу над исправлением обнаруженных ошибок. Таким образом, в скором времени все компьютеры с Windows 10 вновь ожидает обновление.

Кроме того, компания сообщила, что старт Windows 11 запланирован на 5 октября.

#компьютеры #обновление #сбои в работе
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