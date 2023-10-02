Владельцу плавкрана грозит штраф в 1 млн за незаконную добычу песка в Татарстане

В Менделеевском районе РТ экологи обнаружили плавкран, незаконно добывающий речной песок.

Как сообщают в Минэкологии Татарстана, плавкран осуществлял добычу песка без соответствующей лицензии. На место незамедлительно были вызваны сотрудники МВД по РТ. Объем незаконно добытого песка составил более 1,5 тысяч тонн.

Экологами был рассчитан и предъявлен ущерб, нанесенный окружающей среде в размере 320 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.