news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 21 февраля 2025 08:16

Владельцев хозяйственных построек с фундаментом обяжут платить налог

Владельцы хозяйственных построек с фундаментом, таких как бани, сараи и теплицы, с 1 января 2025 года обязаны платить налог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Таисию Вепренцеву.

По словам эксперта, нововведение связано с систематизацией учета недвижимости и корректировкой налоговой нагрузки в отношении объектов, которые ранее не подлежали имущественному налогообложению. Капитальные хозяйственные постройки, согласно законодательству, относятся к недвижимости, поскольку представляют собой объекты, связанные с землей и требующие регистрации в Росреестре.

Вепренцева подчеркнула, что регистрация подобных объектов обязательна, а ее отсутствие не освобождает собственников от уплаты налога. Исключение объекта из налогооблагаемой базы возможно только на законных основаниях.

«ФНС вправе самостоятельно оценить объект, если он не учтен в кадастровой базе, и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования», – предупредила юрист.

Кроме того, юрист упомянула, за какие постройки владельцам не нужно платить налог.

«Конструкции без фундамента, например, легкие теплицы, навесы или бытовки, не подлежат налогообложению. В связи с этим некоторые владельцы могут столкнуться с ситуацией, когда ранее возведённое строение, не считавшееся недвижимостью, теперь требует регистрации и налогообложения», – добавила она.

#росреестр #налоги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Недостаточно просто чай попить»: что заявили Путин и Трамп о предстоящих переговорах

«Недостаточно просто чай попить»: что заявили Путин и Трамп о предстоящих переговорах

20 февраля 2025
В Госдуме сообщили, какая выплата вырастет с 1 марта

В Госдуме сообщили, какая выплата вырастет с 1 марта

20 февраля 2025