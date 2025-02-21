Владельцев хозяйственных построек с фундаментом обяжут платить налог

Владельцы хозяйственных построек с фундаментом, таких как бани, сараи и теплицы, с 1 января 2025 года обязаны платить налог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Таисию Вепренцеву.

По словам эксперта, нововведение связано с систематизацией учета недвижимости и корректировкой налоговой нагрузки в отношении объектов, которые ранее не подлежали имущественному налогообложению. Капитальные хозяйственные постройки, согласно законодательству, относятся к недвижимости, поскольку представляют собой объекты, связанные с землей и требующие регистрации в Росреестре.

Вепренцева подчеркнула, что регистрация подобных объектов обязательна, а ее отсутствие не освобождает собственников от уплаты налога. Исключение объекта из налогооблагаемой базы возможно только на законных основаниях.

«ФНС вправе самостоятельно оценить объект, если он не учтен в кадастровой базе, и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования», – предупредила юрист.

Кроме того, юрист упомянула, за какие постройки владельцам не нужно платить налог.

«Конструкции без фундамента, например, легкие теплицы, навесы или бытовки, не подлежат налогообложению. В связи с этим некоторые владельцы могут столкнуться с ситуацией, когда ранее возведённое строение, не считавшееся недвижимостью, теперь требует регистрации и налогообложения», – добавила она.