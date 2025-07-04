Владельцев собак предупредили о возможном отравлении питомцев из-за грязной воды

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Правильный водный режим — основа здоровья собаки, и владельцы должны внимательно следить за тем, чтобы у питомца всегда был доступ к чистой воде. Об этом напомнил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Эксперт отметил, что вода в миске должна быть постоянно, а не по расписанию. В среднем собаке требуется около 60 мл жидкости на каждый килограмм веса, но точная потребность зависит от размера животного, условий содержания и времени года. Жидкость питомец получает не только из воды, но и из влажных кормов, а также овощей, например, огурцов и листьев салата.

«Следует учитывать, что в жару потребление может увеличиваться: собака может активнее пить. Но вот если жажда сильно проявляется в обычные дни, стоит рассказать об этом ветеринарному врачу – такое поведение может свидетельствовать о различных заболеваниях, вплоть до сахарного диабета. Отсутствие жажды – также плохой симптом. Чаще всего собака может отказываться от воды при отравлении, инфекциях, заболеваниях ЖКТ. Стоит внимательно следить за сопутствующими симптомами», — пояснил Голубев.

Особое внимание следует уделить качеству воды. Обычная водопроводная и кипяченая вода могут содержать хлор и накипь, поэтому предпочтение стоит отдавать фильтрованной. При этом категорически не рекомендуется позволять животным пить из унитазов, фонтанов и водоемов, так как такая вода может быть заражена опасными бактериями и токсинами.

«Ни в коем случае не разрешайте питомцам пробовать воду из унитаза, а также водоёмов на природе, в фонтанах – всё это заражённая жидкость, и риск отравления крайне велик. А в некоторых случаях это может привести к фатальному исходу. Отправляясь на прогулку, всегда имейте при себе поилку с чистой водой», — предостерег эксперт.

По словам Голубева, миску с водой необходимо мыть ежедневно, особенно в жаркое время года — бактерии активно размножаются в стоячей воде. Лучше всего для подачи воды подходят керамические или нержавеющие миски.

«Со временем в миске также начинают размножаться бактерии, поэтому необходимо следить за чистотой. Давать воду лучше в керамической миске. Нержавеющая сталь тоже подойдёт», — добавил кинолог.

Чистая вода так же важна для собаки, как сбалансированное питание, напомнил специалист. Забота о питьевом режиме — основа долгой и здоровой жизни питомца.