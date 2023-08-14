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Владельцев электрокаров в Татарстане могут на пять лет освободить от транспортного налога
С 1 января 2024 года татарстанцев, владеющих электрическим автотранспортом, могут на пять лет освободить от уплаты транспортного налога. Затем еще два года им будет предоставляться 50%-ная скидка, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Госсовета РТ.
Мера предложена для стимулирования спроса на электрокары и поддержку развития зарядной инфраструктуры в республике.
«Данная мера будет направлена на повышение активности автовладельцев парка такси, каршеринга, пассажирского транспорта общего пользования по переходу на более экологичный вид топлива, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе, а также дополнительно снизит издержки автотранспортных предприятий», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что на 1 января в Татарстане было зарегистрировано 299 электроавтомобилей. Таким образом, принятие документа ориентировочно обойдется республиканскому бюджету более чем в 2,8 млн рублей.
На сайте Госсовета отмечается, что проект находится на стадии предварительного рассмотрения. Если он будет принят, изменения внесут в статью 6 Закона Республики Татарстан «О транспортном налоге».
Как отмечают авторы законопроекта, подобные льготы для владельцев электрокаров уже предоставляются в 35 российских регионах. Еще в нескольких указана максимальная мощность для таких авто.
«На законопроект имеется положительное заключение Раиса Республики Татарстан», — отмечается в тексте.
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