Владельцам сайтов грозят штрафы до 1 млн рублей за отсутствие анализа аудитории

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах, которые грозят владельцам сайтов за неисполнение обязанности по установке программ для анализа аудитории. Сумма штрафа – до миллиона рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Закон вводит штрафы для владельцев информресурсов за соответствующее нарушение. Так, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей составит сумма штрафа для граждан, от 100 тысяч до 500 тысяч рублей – для юрлиц. Повторное правонарушение грозит штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей – для организаций.

Помимо этого, закон уточняет, что распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в сутки должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5% от годового объема рекламы. За нарушение этого требования также предусмотрены санкции до миллиона рублей.

Нововведения затронут крупные информационные порталы – к примеру, сайты информагентств, федеральных телеканалов, социальных сетей и онлайн-кинотеатров, пояснила РИА Новости замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Она подчеркнула, что владельцы подобных сайтов обязаны предоставлять доступ уполномоченной организации к исследованию их аудитории и контента – правда, только в том случае, если аудитория превышает 100 тыс. пользователей в сутки.