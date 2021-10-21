Владельцам рекламных конструкций в Казани предоставят рассрочку по платежам

Владельцы рекламных конструкций в столице Татарстана получат рассрочку по ежеквартальным авансовым платежам на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы в 2022 году. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов на сайте исполкома Казани.

Отмечается, что данная мера принимается для поддержки малого и среднего бизнеса в области наружной рекламы ввиду распространения Covid-19.

Согласно документу, в декабре 2021 года, а также в марте, июне и сентябре 2022 года предпринимателям разрешено заплатить 50% по авансовым платежам за следующий квартал. Еще по 30% нужно будет заплатить до конца января, апреля, июля и октября 2022 года. И остаток суммы — до конца февраля, мая, августа и ноября 2022 года. Управлению наружной рекламы и информации предписано не начислять пени на эти периоды.

Как сообщил ИА «Татар-информ» руководитель медиагруппы «Рим» Илья Фомин, данная мера призвана помочь предпринимателям снизить нагрузку по квартальным авансовым платежам в 2022 году связи с тем, что у предпринимателей еще не выплачены платежи за «ковидный» 2020 год, по которым была дана отсрочка.

«В 2020 году у нас были огромные убытки, и в качестве меры поддержки платежи на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы были перенесены. Мы до сих пор их выплачиваем. Поэтому, чтобы снизить финансовую нагрузку город решил позволить нам дробить авансовые квартальные платежи в следующем году», — пояснил предприниматель.