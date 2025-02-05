Владельцам маломерных судов в Татарстане ограничили скорость

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В Татарстане ввели новые правила для владельцев маломерных судов. Нововведения усиливают контроль за использованием речного транспорта. Об этом говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Теперь владельцам маломерных судов необходимо соблюдать ограничение скорости до 10 км/ч в пределах 50 метров от портов, мостов, пристаней, пляжей и прочих зон массового отдыха. В населенных пунктах в радиусе 50 метров от берега допустимая скорость составляет не более 15 км/ч, а в акватории водных объектов, признанных памятниками природы регионального значения, – не выше 5 км/ч.

Документ также устанавливает конкретные сроки навигационного периода для маломерных судов – теперь они могут эксплуатироваться с 25 апреля по 1 ноября. Однако эти ограничения не касаются транспорта, используемого государственными органами и организациями, а также судов на воздушной подушке или особой конструкции, способных передвигаться как по воде, так и по льду.