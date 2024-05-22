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Владельца сайта «Уралнаш» объявили в розыск за дискредитацию ВС РФ
Российские правоохранительные органы объявили в розыск художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке в связи с возбужденным против него в ноябре 2023 года уголовным делом по статье «Дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации», сообщает ТАСС.
По данным МВД России, Шминке разыскивается за публикации, в которых он осуждал политику российских властей. Основанием для возбуждения уголовного дела в его отношении послужили размещенные им материалы.
Сайт «Уралнаш», созданный Шминке, в настоящее время заблокирован, а сам он покинул пределы Российской Федерации.
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