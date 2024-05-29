Владельца незаконного игрового салона в Казани приговорили к обязательным работам

В Советском суде Казани вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконной организации и незаконном проведении азартных игр. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Суд установил, что с 1 октября по 20 ноября 2023 года мужчина организовал незаконный игровой салон в нежилом помещении на улице Сеченова в Казани. В конце ноября 2023 года противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Суд приговорил казанца к 200 часам обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.