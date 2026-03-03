Лисовец: Мода делает всех похожими, нужно сохранить идентичность участниц «Мисс БРИКС»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Известный стилист, телеведущий и член жюри Влад Лисовец рассказал о своем подходе к оценке участниц Международного конкурса красоты «Мисс БРИКС» и поделился деталями мастер-класса, который он проведет для финалисток.

На пресс-конференции в Казанском Кремле Лисовец подчеркнул, что не намерен оценивать девушек по стандартным критериям стиля, поскольку каждая из них представляет страну с уникальными культурными традициями.

«Я не буду оценивать участниц по стилю. Это было бы неправильно по одной простой причине: каждая приехала из прекрасной страны, у которой есть свой стиль, свой характер, свой национальный колорит, – заявил Лисовец. – Мы, россияне, имеем свой почерк, и девушки из других стран – тоже. Они настолько разные, настолько красивые».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стилист отметил, что личное знакомство с конкурсантками только усложнило судейскую задачу. По его словам, визуальное восприятие участниц изменилось после общения.

«Я вчера с ними со всеми познакомился. Лучше бы я этого не делал, потому что теперь визуально смотришь и понимаешь: одна выше, другая стройнее, третья грациознее. А когда я с ними пообщался, увидел их улыбки и насколько они милые, чистые, глубокие – становится совсем сложно. Я не знаю, как члены жюри будут это делать, но нам придется», – добавил он.

Особое внимание Лисовец уделил содержанию своего мастер-класса, который специально подготовлен для участниц «Мисс БРИКС». По его словам, тема выходит далеко за рамки обсуждения модных трендов.

«Мне хотелось рассказать им о том, как сохранять свою идентичность, характер своей страны, почерк своей страны. Мода нас всех делает похожими, и это не совсем правильно. Она прекрасна, когда ты берешь что-то из нее, а не когда берешь целиком», – пояснил стилист.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В программе мастер-класса – знакомство с актуальными трендами для профессиональной подкованности участниц, однако основная часть будет посвящена вдохновению и психологическому настрою. Лисовец отметил, что считает своей главной задачей помочь девушкам чувствовать себя прекрасными независимо от результатов конкурса.

«Я большую часть мастер-класса отдам тому, чтобы девочки вдохновились, понимали, что они прекрасны, чтобы они это понимание передали кому-то другому, когда вернутся на родину. Даже если кто-то из них не победит, это будет моей самой главной задачей», – резюмировал он.