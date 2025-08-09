«Вкусно пахнет»: автомобиль «Аурус» произвел яркое впечатление на Короля Малайзии

Король Малайзии Ибрагим Искандар высоко оценил российский автомобиль «Аурус», отметив, что в салоне машины «вкусно пахнет». Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Султан Ибрагим известен не только как коллекционер сотен различных машин, но и как эксперт, разбирающийся в разных видах техники», – отметила Галимова.

Напомним, что в Казанский Кремль, где проходила встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова и султана Ибрагима, лидера Малайзии привезли также на «Аурусе».

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой