Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Вкусно — и точка» с 26 июня повысит в среднем на 6% цены в кафе
В кафетериях ресторанов «Вкусно — и точка» (бывших «МакКафе») с 26 июня в среднем на 6% вырастут цены на продукцию, за исключением напитков (там продают пирожные и торты). Об этом сообщает РБК со ссылкой на саму сеть быстрого питания.
В компании рост цен объяснили увеличением себестоимости продукции, но вместе с тем заявили, что во «Вкусно — и точка» всё равно будет дешевле, чем у конкурентов.
После того, как американская корпорация McDonald's решила уйти из РФ из-за начала широкомасштабных боевых действий на Украине, ее выкупил российский бизнесмен из Кузбасса Александр Говор. Сеть ресторанов быстрого питания получила название «Вкусно — и точка».
Впоследствии цены в сети повышались несколько раз. При этом за год работы управляющая структурой «Вкусно — и точка» компания «Система ПБО» получила убыток в 11,3 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Выручка в 2022-м по сравнению с 2021-м уменьшилась на 2,3% — до 73,5 млрд рублей.
Эти негативные явления в компании связали с перерывом в работе заведений, который длился несколько месяцев, и значительными инвестициями, а также паузой в работе доставки и других сервисов, которые были перезапущены не сразу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»