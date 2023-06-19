«Вкусно — и точка» с 26 июня повысит в среднем на 6% цены в кафе

В кафетериях ресторанов «Вкусно — и точка» (бывших «МакКафе») с 26 июня в среднем на 6% вырастут цены на продукцию, за исключением напитков (там продают пирожные и торты). Об этом сообщает РБК со ссылкой на саму сеть быстрого питания.

В компании рост цен объяснили увеличением себестоимости продукции, но вместе с тем заявили, что во «Вкусно — и точка» всё равно будет дешевле, чем у конкурентов.

После того, как американская корпорация McDonald's решила уйти из РФ из-за начала широкомасштабных боевых действий на Украине, ее выкупил российский бизнесмен из Кузбасса Александр Говор. Сеть ресторанов быстрого питания получила название «Вкусно — и точка».

Впоследствии цены в сети повышались несколько раз. При этом за год работы управляющая структурой «Вкусно — и точка» компания «Система ПБО» получила убыток в 11,3 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Выручка в 2022-м по сравнению с 2021-м уменьшилась на 2,3% — до 73,5 млрд рублей.

Эти негативные явления в компании связали с перерывом в работе заведений, который длился несколько месяцев, и значительными инвестициями, а также паузой в работе доставки и других сервисов, которые были перезапущены не сразу.