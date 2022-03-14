ВКС России за сутки уничтожили 86 объектов украинских войск

Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 86 объектов украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ», — доложил генерал-майор.

По его словам, были ликвидированы 68 мест скопления боевой техники, четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, три склада боеприпасов и ГСМ, станция РЭБ и радиолокационная станция.

Согласно данным Минобороны РФ, всего за время спецоперации российские военные уничтожили 145 беспилотников и почти 1,3 тыс. танков, почти 500 артиллерийских орудий и больше тысячи единиц автотехники, 124 реактивных систем залпового огня.

24 февраля Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.