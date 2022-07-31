ВКС России уничтожили в Харькове до 350 националистов из «Кракена»

Вооруженные Силы России уничтожили до 350 националистов из отряда «Кракен» в Харькове, сообщается в сводке Минобороны.

Помимо этого, за сутки уничтожено до 100 националистов на территории Херсонской и Николаевский областей, до 50 украинских военных в пункте временной дислокации на территории ДНР, четыре склада ВСУ, сбиты пять беспилотников, перехвачено 11 снарядов РСЗО.

Также в рамках контрбатарейной борьбы в Донецкой народной республике была уничтожена американская гаубица М777.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации нацформирования „Кракен“ в Харькове, погибли до 350 националистов», — заявил во время брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине была начата 24 февраля. В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики.