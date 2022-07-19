ВКС России уничтожили до 200 боевиков «Правого сектора»* в Камышевахе

Российской авиации удалось уничтожить до 200 боевиков «Правого сектора»*, находившихся в пункте временного размещения в Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования „Правый сектор“*. Уничтожено до 200 боевиков», — отмечается в заявлении по итогам брифинга.

В общей сложности российским летчикам, ракетчикам и артиллеристам удалось поразить семь пунктов управления Вооруженных сил Украины на территории Запорожья и Донбасса, а также военную технику в 197 районах.

В Минобороны добавили, что ВСУ продолжают принудительную мобилизацию гражданского населения.

«ВСУ принудительно мобилизуют жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и изымают у них транспортные средства», — сообщается в сводке.

Специальная военная операция на Украине, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, проводится с 24 февраля.

*Террористическая организация, запрещена в России.