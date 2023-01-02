ВКС России уничтожили более 70 иностранных наемников за сутки

За прошедший день Воздушно-Космические Силы России нанесли несколько ударов по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона». В результате свыше 70 наемников были уничтожены, еще 100 получили ранения, сообщает Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений „иностранного легиона“ в районах населенных пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены», — отмечается в сводке, опубликованной ведомством.