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СВО 17 сентября 2024 15:13

ВКС России сравняли с землей пункт временной дислокации ВСУ

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Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Звановка на временно оккупированной украинцами территории ДНР, сообщает Минобороны России.

Зафиксировано критическое разрушение используемого противником здания. При этом потери ВСУ составили более 20 человек личного состава и 4 единицы автомобильной техники.

Видео: Минобороны России

#вкс россии #минобороны рф
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