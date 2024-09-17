news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВКС России сравняли с землей пункт временной дислокации ВСУ
Скопировать ссылку
Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Звановка на временно оккупированной украинцами территории ДНР, сообщает Минобороны России.
Зафиксировано критическое разрушение используемого противником здания. При этом потери ВСУ составили более 20 человек личного состава и 4 единицы автомобильной техники.
Видео: Минобороны России
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400