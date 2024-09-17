ВКС России сравняли с землей пункт временной дислокации ВСУ

Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Звановка на временно оккупированной украинцами территории ДНР, сообщает Минобороны России.

Зафиксировано критическое разрушение используемого противником здания. При этом потери ВСУ составили более 20 человек личного состава и 4 единицы автомобильной техники.

Видео: Минобороны России