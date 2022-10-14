ВКС России поразили объекты военного управления в Киевской и Харьковской областях

Воздушно-космические силы России поразили высокоточным оружием объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, заявили в Минобороны РФ. В городе Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов, добавили в военном ведомстве.

На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе села Времевка в ДНР, сообщил официальный представитель МО Игорь Конашенков. По его словам, здесь ВС РФ уничтожили более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Продолжаются попытки контранступления ВСУ. Так, на Купянском направлении украинские войска предприняли три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск.

«На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа», – заявил Конашенков.

На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Российские войска нанесли огневое поражение, уничтожив более 120 украинских военнослужащих. Также неудачей закончились попытки атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, добавил Конашенков.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.



