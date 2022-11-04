ВКС России поразили два украинских завода по изготовлению снарядов и ракетных двигателей

В минувшие сутки Воздушно-космические силы России поразили цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, уничтожено три цеха завода «Коммунар» в Харькове, где производились реактивные снаряды к системам залпового огня.

ВСУ в минувшие сутки вновь предприняли несколько безуспешных попыток атаковать позиции российских военных, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. В частности, атаки сорваны на Купянском, Красно-Лиманском направлениях. На Николаево-Криворожском направлении украинских военных атаковали российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией, погибли более 95 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков.

Помимо этого, по его словам, поражены пять пунктов управления ВСУ, уничтожены четыре склада боеприпасов, перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три реактивных снаряда «Ураган»в Херсонской области.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.