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Политика
29 ноября 2022  14:25

ВКС России получили очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

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В рамках государственного оборонного заказа ПАО «Туполев» передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России после ремонтных работ очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который производится на авиационном заводе имени Горбунова в Казани. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации. 

«На самолете были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания», – сказано в публикации.  

Первый опытный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М поднялся в воздух в декабре 2018 года. К октябрю 2019-го он уже совершил 18 успешных полетов.
 

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