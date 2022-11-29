ВКС России получили очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

В рамках государственного оборонного заказа ПАО «Туполев» передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России после ремонтных работ очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который производится на авиационном заводе имени Горбунова в Казани. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

«На самолете были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания», – сказано в публикации.

Первый опытный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М поднялся в воздух в декабре 2018 года. К октябрю 2019-го он уже совершил 18 успешных полетов.

