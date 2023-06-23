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Экономика 23 июня 2023 16:13

ВКС России получили новую партию самолетов Су-35С

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Воздушно-космическим силам РФ передали новую партию самолетов Су-35С. Боевые машины уже совершили перелет на аэродром базирования. Каждый из самолетов протестирован в воздухе в различных рабочих режимах, сообщает пресс-служба Кабмина.

Самолеты изготовлены на авиационном заводе имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации, которая находится в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Ростех»). Отмечается, что Су-35С были приняты техническими службами, прошли заводские испытания.

Выполнение гособоронзаказа в установленные сроки и обеспечение потребности наших вооруженных сил в современной технике – это приоритетная задача военно-промышленного комплекса, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он напомнил, что курирует эту работу координационный совет при правительстве РФ.

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