ВКС России нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Российские войска обстреляли места концентрации украинских подразделений в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном, – сказал Рогов. – В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления».
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины перешли в «глухую» оборону в районе Артемовска и Соледара в ДНР.