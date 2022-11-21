ВКС России нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Российские войска обстреляли места концентрации украинских подразделений в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном, – сказал Рогов. – В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины перешли в «глухую» оборону в районе Артемовска и Соледара в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.