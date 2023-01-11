ВКС России начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»

Российская армейская авиация в ходе специальной военной операции на Украине начала использовать модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами «Изделие 305». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

По словам собеседника федерального агентства, Ка-52М наносят удары по украинской бронетехнике и другим объектам, а также по скоплениям живой силы новыми высокоточными ракетами «Изделие 305», которые ранее применялись только с других вертолетов — Ми-28НМ.

По мнению источника, «возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ важнейшим ударным средством переднего края, позволяющим поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие важные объекты».

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ получили первую эскадрилью Ка-52М. Эта машина была разработана по итогам применения Ка-52А «Аллигатор» в ходе операции в Сирии.

Вертолет Ка-52М получил новые прицельно-навигационный комплекс и РЛС, усиленные стойки шасси, а также расширенную номенклатуру вооружения, включая ракеты «Атака», «Вихрь», «Вихрь-М» и «Изделие 305».



Ракета «Изделие 305» была впервые представлена на выставке «Армия-2021», она разработана коломенским Конструкторским бюро машиностроения. Предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Масса осколочно-фугасной боевой части — 25 килограммов, максимальная дальность — 14,5 километра.