ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

Воздушно-космические силы России испытали новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом пишет газета «Красная Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

ТАСС сообщает, что командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук уточнил: серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — пояснил он.

РИА Новости отмечает, что по данным Министерства обороны в 2017–2021 годах с полигона Сары-Шаган были проведены десять испытательных пусков новой противоракеты.

После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко предположил, что новая противоракета позволит усовершенствовать возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его мнению, речь идет о предназначенной для замены старых шахтных противоракет системы А-135 противоракете 53Т6М. Впрочем, официально эта информация не подтверждена.

Из открытых источников известно, что генерал-майор Сергей Грабчук с 2017 года возглавляет 9-ю дивизию противоракетной обороны. Соединение отвечает за защиту Москвы и входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО ВКС России.