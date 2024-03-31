ВКС РФ нанесли удары по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ударом нарушена работа предприятий украинской оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

«Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», – указано в сообщении.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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