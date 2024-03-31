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ВКС РФ нанесли удары по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ударом нарушена работа предприятий украинской оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.
«Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», – указано в сообщении.
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