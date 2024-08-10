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ВКС РФ нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в курском приграничье
Министерство обороны России сообщило о ночной операции в приграничном районе Курской области. Экипажи истребителей Су-30см и Су-35с нанесли удар по позициям украинских вооруженных сил, используя авиационные бомбы с универсальным модулем коррекции.
По данным ведомства, за сутки потери украинской стороны составили около 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, включая танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другие виды вооружения.
Российские войска продолжают отражать попытки вторжения на территорию РФ. Группировка «Север» совместно с резервными подразделениями, при поддержке армейской авиации и артиллерии, пресекает попытки прорыва мобильных групп противника в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки.
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