Министерство обороны России сообщило о ночной операции в приграничном районе Курской области. Экипажи истребителей Су-30см и Су-35с нанесли удар по позициям украинских вооруженных сил, используя авиационные бомбы с универсальным модулем коррекции.

По данным ведомства, за сутки потери украинской стороны составили около 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, включая танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другие виды вооружения.

Российские войска продолжают отражать попытки вторжения на территорию РФ. Группировка «Север» совместно с резервными подразделениями, при поддержке армейской авиации и артиллерии, пресекает попытки прорыва мобильных групп противника в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки.