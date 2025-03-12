В РТ запустили новый женский подкаст на татарском языке

В социальной сети ВКонтакте появился новый проект подкастов на татарском языке «30-40-50 ШОУ», сообщает «Миллиард.Татар». Автором идеи и ведущей видеоподкаста стала журналист и телеведущая Венера Аитова.

В первом выпуске подкаста поучаствовали заслуженная артистка Татарстана, актриса театра Тинчурина Зульфия Валеева, телеведущий, народный артист Татарстана и Башкортостана Джавит (Явит) Шакиров и кряшенский блогер Олеся Дмитриева.

Венера Аитова поделилась своим видением нового проекта и рассказала о том, что в первый раз хотела позвать максимально разных людей с несхожими взглядами. По ее словам, «30-40-50 ШОУ» – это рубежный возраст, когда взгляд на жизнь уже меняется. Аитова подметила, что они хотят привлечь аудиторию этих возрастов, и добавила, что женщины «рано взрослеют и мудреют».

Замыслом и целью подкаста было создание такой площадки для татарских женщин, которая существует во всех странах и национальностях. Концепция подкаста была создана из татарского менталитета. Венера Аитова рассказала о том, что при общении с подругами, приятельницами, женщинами постарше она видит, что на одну и ту же проблему они смотрят совершенно по-разному.