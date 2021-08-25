«ВКонтакте» выпустила новое приложение для бесплатных видеозвонков

Социальная сеть «ВКонтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков, благодаря которому в разговоре может принимать участие до 2048 человек. В будущем планируется неограниченное число участников, сообщается в пресс-релизе соцсети.

На сегодняшний день «ВКонтакте» предоставляет такие возможности бесплатно.

Новшества в новом приложении для звонков коснулись демонстрации экрана в разрешении 4К (это самое высокое качество изображения среди сервисов видеосвязи) и зала ожидания для управления составом участников.

Отдельное внимание в звонках разработчики уделили развитию и обновлению технологии интеллектуального шумоподавления. Теперь во время звонка через приложение с компьютера можно избежать всех посторонних шумов на фоне, обеспечив собеседникам комфортный аудиопоток от спикера.

Новое приложение направлено на возможности проведения массовых мероприятий, когда необходимо организовать масштабные образовательные форумы, встречи популярных авторов с фанатами, рабочие собрания с большим количеством сотрудников. Для этого есть все необходимые инструменты: к разговору можно присоединяться анонимно без профиля в социальной сети, доступны трансляция звонка на личную страницу или в сообщество и его запись, а также широкие возможности администрирования звонка.