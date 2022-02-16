«ВКонтакте» будет создавать ленту трендов «Актуальное» при помощи нейросети

Социальная сеть «ВКонтакте» создала нейросеть, которая способна анализировать миллионы постов ежесекундно и в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня «Актуальное». В её основе лежит алгоритм, который находит темы с высоким потенциалом цитируемости, а затем группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

С сегодняшнего дня протестировать «Актуальное» смогут все желающие: лента станет доступна в новой версии мобильного приложения соцсети и по прямой ссылке в течение дня. Команда «ВКонтакте» будет развивать продукт и внимательно следить за экспериментом и обратной связью.

Алгоритм не только анализирует и предсказывает обсуждаемость разных тем, но и учитывает интересы каждого человека при формировании ленты. Формат сюжетов помогает быстро ознакомиться с темой, а при желании — погрузиться в подборку детальнее, изучить разные мнения и перейти в сообщество или на сайт первоисточника.

«Каждый день “ВКонтакте” создаются миллионы публикаций, это самые разные форматы, темы и мнения от авторов любого масштаба — от крупных медиа до локальных лидеров мнений. Сегодня в рамках эксперимента мы представляем новый подход к анализу контента — он основан на технологиях машинного обучения, которые создала команда “ВКонтакте”. Мы верим, что лента трендов “Актуальное” станет важной точкой роста внимания аудитории к авторам, которые ориентированы на освещение событий, происходящих и обсуждаемых здесь и сейчас», - прокомментировала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

«ВКонтакте» — крупнейшая платформа в России для создания и продвижения контента. Соцсеть развивает экосистему инструментов для авторов и пабликов: это ленты новостей и рекомендаций, партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многие другие сервисы. В мобильном приложении VK уже работают тематические ленты. Каждая отображается в отдельной вкладке и посвящена своей сфере — например, стилю, науке, арту или туризму.