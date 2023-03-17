«Вконец оборзели»: Медведев напомнил американцам об авиационном законодательстве

США, обвиняя Россию в инциденте с беспилотником, упавшим в Черное море, забывают о положениях авиационного законодательства. Особое значение такие правила приобретают во время боевых действий, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Воздушный кодекс оперирует терминами „запретные зоны“ и „зоны с ограничениями“. Так, в соответствии со ст. 15 ВК устанавливаются запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и тому подобное), зоны ограничений полетов воздушных судов и другие установленные для осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного пространства», — заметил он в своем телеграм-канале.

Кроме того, вопрос регулируется на уровне международного законодательства: международной Чикагской конвенцией (установила основные принципы работы международной авиации) и другими документами, в том числе Договором по открытому небу, из которого США вышли в 2020 году.

«Беспилотники тоже должны соблюдать эти правила. Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более что момент входа на самолете или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать», — подчеркнул Медведев, назвав Штаты «оборзевшими» из-за игнорирования подобных истин.

В заключение он заявил, что России не стоит церемониться с нарушителями, которые заявляют, «что надо сбивать российские самолеты».