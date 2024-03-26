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Вкладчикам QIWI Банка из Татарстана выплатили 92,17 млн рублей
282 вкладчика QIWI Банка из Татарстана обратились в «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) за страховыми выплатами. В итоге госкорпорация выплатила пострадавшим татарстанцам 92,17 млн рублей, пишет РБК Татарстан.
Ранее пресс-служба АСВ сообщила, что в реестре обязательств татарстанского QIWI Банка числится около 600 вкладчиков, из которых 280 – это юрлица. Им положено страховое возмещение на общую сумму 105,8 млн рублей.
Напомним, ЦБ РФ отозвал у QIWI Банка лицензию 21 февраля 2024 года. У данной кредитной организации были отделения в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Так, в столице Татарстана офис QIWI находился на ул. Московская.
По данным регулятора, банк QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Центробанка.
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