Вклад «Я сам!?» Ак Барс Банка признан одним из самых доходных по версии Frank RG

В рейтинге самых доходных вкладов c надбавкой за использование карты депозит «Я сам!?» Ак Барс Банка занял второе место. Аналитическое агентство Frank RG провело исследование рынка и определило вклады с самыми высокими ставками при условии использования карты. Клиенты Ак Барс Банка могут повысить ставку до 5,8% годовых по вкладу «Я сам!?» — для этого достаточно лишь оплачивать покупки с помощью карты банка.

Открыть вклад можно на полгода по базовой ставке 4,1% годовых на шесть месяцев или на один год по базовой ставке 4,3%. Чтобы повысить ставку, клиентам необходимо расплачиваться за покупки картами Ак Барс Банка. В зависимости от суммы покупок за месяц ставка по вкладу увеличится на 0,5 — 1,5%.

За покупки на общую сумму до 30 000 рублей в месяц ставка вырастет на 0,5%. Если сумма покупок за месяц составит до 55 000 рублей, то ставка увеличится на 1%. За покупки на сумму от 55 000 рублей в месяц включительно клиенты получат +1,5% к ставке по вкладу.

Проценты по ставкам рассчитываются и выплачиваются на счет банковской карты по итогам каждого месяца и в конце срока вклада.

Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей, максимальная — 1,5 млн рублей. У клиентов есть возможность пополнять вклад, а также пролонгировать его неограниченное количество раз.

Узнать подробнее об условиях вклада «Я сам?!» можно на сайте банка.