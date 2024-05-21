«Вклад в победу»: из Зеленодольска в 1233-й полк направили дроны и медикаменты

Волонтеры Зеленодольского района Татарстана из группы «СВОих не бросаем» накануне оправили шефскую помощь землякам, служащим в 1233-м полку. Эта отправка прошла 20 мая и стала 17-й по счету, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В очередную партию помощи вошли запчасти для «ГАЗели» и «УАЗа», бензогенераторы, дренажный насос, стройматериалы, емкости для воды, холодильник, стиральная машина, рыболовные сети, маскировочные сети, медикаменты, саморезы, дроны и система защиты от вражеских дронов — купол «Терминатор».

«Выражаем огромную благодарность за поддержку, за помощь и вклад в победу», — поблагодарила неравнодушных зеленодольцев волонтер Анна Дергунова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске направят на нужды СВО вырученные от концерта средства.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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