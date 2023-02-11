«Вклад в нашу победу»: Мухаметшину рассказали, как в зоне СВО оценивают помощь Татарстана

Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с депутатом республиканского парламента и вице-президентом филиала Российского союза боевых искусств Эдуардом Шарафиевым, вернувшимся из зоны специальной военной операции на Украине после окончания краткосрочного контракта. Парламентарий передал Мухаметшину слова благодарности от военных за помощь, которую оказывает республика находящимся на передовой.

«Я рассказал Председателю Госсовета РТ о ситуации, которая складывается в зоне специальной военной операции, о взаимодействии с мобилизованными из Татарстана. На Авдеевском направлении, где я воевал, находятся мобилизованные из Татарстана. Я рассказал о том, как проходит их служба, передал благодарность за ту поддержку, которую оказывает республика — и мобилизованным, и добровольческим подразделениям, и гражданскому населению. Все видят и ценят оказываемую помощь, и это — существенный вклад в нашу общую победу», — заявил Шарафиев.

Парламентарий напомнил, что Татарстан регулярно направляет в зону специальной военной операции гуманитарные грузы, а также автотранспорт и обмундирование для бойцов. «Самое главное, воины на передовой знают, что их семьи в республике надежно защищены, им уделяется внимание и забота», — добавил депутат.

Сейчас Эдуард Шарафиев приступает к исполнению депутатских обязанностей и намерен продолжить начатую еще до прохождения службы работу по организации гуманитарных экспедиций в зону спецоперации.